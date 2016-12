foto LaPresse

16:38

- La riforma del mercato del lavoro va ''fatta per il Paese e per il suo futuro. Non è contro qualcuno ma per il Paese, il suo futuro, come sapeva bene Marco Biagi''. E' quanto ha affermato il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, nel suo intervento al premio Marco Biagi. E ancora: "Penso che sul mercato del lavoro l'accordo sia imprescindibile e che sia un valore aggiunto di notevole importanza''.