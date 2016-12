foto LaPresse

15:54

- Emma Marcegaglia interviene sulla riforma del lavoro. "L'accordo ancora non c'è" dice la presidente di Confindustria ribadendo le proprie posizioni "molto nette e chiare". In particolare, chiede al governo di rivedere il testo sulla flessibilità in entrata per il quale esprime "forte preoccupazione". Con il nuovo piano gli industriali prevedono "più costi, più burocrazia, rischio di ridurre l'occupazione invece di aumentarla".