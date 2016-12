foto LaPresse 12:58 - "E' stato fatto un buon lavoro": il segretario del Pdl, Angelino Alfano, si dice "soddisfatto" dell'incontro di ieri con il premier, Mario Monti. Ma sottolinea che "adesso c'è da entrare nel merito dei singoli provvedimenti". E sulla riforma del mercato del lavoro ritiene "che si vada avanti verso una flessibilità dell'art. 18. Comunque, vediamo se questa riforma vedrà la luce". - "E' stato fatto un buon lavoro": il segretario del Pdl, Angelino Alfano, si dice "soddisfatto" dell'incontro di ieri con il premier, Mario Monti. Ma sottolinea che "adesso c'è da entrare nel merito dei singoli provvedimenti". E sulla riforma del mercato del lavoro ritiene "che si vada avanti verso una flessibilità dell'art. 18. Comunque, vediamo se questa riforma vedrà la luce".

"Sulla riforma del mercato del lavoro mi pare che si vada avanti verso una riforma dell'articolo 18, ma noi abbiamo un po' di recriminazioni perché pensiamo che dieci anni fa lo stavamo facendo noi e sono state portate in piazza un milione di persone - ha proseguito -. In questo modo l'Italia ha perso dieci anni".



"Su una cosa siamo preoccupati: non può la piccola e media impresa pagare il conto. Non possono aumentare i costi sul lavoro dei piccoli e medi imprenditori italiani, significherebbe alimentare ulteriormente la recessione e fare sì che non ci sia più occupazione", ha precisato Alfano. "Su questo siamo stati molto fermi e determinati - ha aggiunto il segretario del Pdl -, speriamo in un riscontro positivo perché il ministro Fornero ci ha assicurato che chiamerà immediatamente rappresentanti della piccola e media impresa".



Bersani: "Dal governo una road map per andare avanti"

Dell'incontro con monti ha parlato anche il segretario del Pd. "Ci siamo detti 'Andiamo avanti' sul tema della giustizia. Ci sono progetti di legge presentati in Parlamento su diversi temi, tra cui le intercettazioni, processo del lavoro, giustizia civile", ha detto Pier Luigi Bersani. "Ci sono un sacco di cose da fare per i cittadini - ha proseguito -. Il Governo si occuperà di stilare una road map da discutere con le forze politiche".