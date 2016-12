foto Ap/Lapresse

20:00

- "Dobbiamo tutti mobilitarci per ascoltare i nostri elettori, spiegare loro i motivi del nostro sostegno al governo tecnico, mobilitare i nostri sostenitori in vista delle prossime elezioni". Lo ha detto Silvio Berlusconi in un messaggio inviato ai giovani del convegno Politica 2.0. "Non perdete tempo a imitare la vecchia politica delle chiacchiere fumose e inconcludenti", ha aggiunto.