La fondazione in questione è Centro per il futuro sostenibile (Cfs) della quale, appunto, l'ex sindaco di Roma è il presidente. Secondo il settimanale l'ex tesoriere della Margherita, indagato dalla procura di Roma per appropriazione indebita in relazione a un ammanco di almeno 20 milioni di euro, avrebbe versato "una valanga di soldi alla fondazione del leader dell'Api - si legge nell'articolo - proprio quando l'ex sindaco di Roma aveva appena lasciato il Pd per fondare il suo nuovo partito". E ancora: "I versamenti erano sempre sotto i 150mila euro, per aggirare lo statuto. Ma sono tutti provati dai bonifici bancari".

Accuse rispedite al mittente da Rutelli: "L'Espresso sapeva di rendersi strumento di una condotta di inquinamento e depistaggio dell'indagine e del tentativo, vano, di intimidazione delle persone offese". Quindi, pronta la querela.