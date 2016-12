Monti risolve il giallo del conto corrente gratuito: "Nessun passo indietro del governo"

foto Ansa 19:07 - Non è vero che il governo intenda modificare la norma sulla possibilità di conti correnti gratis. La smentita è venuta dal sottosegretario allo Sviluppo Claudio De Vincenti e riguarda quanto dichiarato dal collega all'Economia Gianfranco Polillo. L'agevolazione riguarderà i pensionati che percepiscono fino a 1.500 euro al mese. In serata la parola fine l'ha messa Monti: "Nessun passo indietro". - Non è vero che il governo intenda modificare la norma sulla possibilità di conti correnti gratis. La smentita è venuta dal sottosegretario allo Sviluppo Claudio De Vincenti e riguarda quanto dichiarato dal collega all'Economia Gianfranco Polillo. L'agevolazione riguarderà i pensionati che percepiscono fino a 1.500 euro al mese. In serata la parola fine l'ha messa Monti: "Nessun passo indietro".

Monti: "Non in discussione la norma sui conti correnti"

Dura poche ore il giallo sulla norma relativa ai conti correnti gratuiti per i pensionati. E' dovuto intervenire direttamente il premier per mettere a tacere le voci su presunti scontri all'interno dell'esecutivo. "La norma del decreto liberalizzazioni che prevede la gratuità dei conti correnti per le pensioni fino a 1.500 euro non è in discussione", ha detto Monti intervenendo nelle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.



Bagarre in commissione

Nel pomeriggio non erano mancati momenti di forte discussione nella commissione. Ad aver chiesto spiegazioni il deputato della Lega Maurizio Fugatti al quale inizialmente ha risposto con sarcasmo il presidente della commissione Finanze di Montecitorio Gianfranco Conte (Pdl): "Non costringa il governo a dire: Polillo chi?".



I deputati però hanno chiesto chiarimenti su una misura approvata al Senato: "Sulla norma sui conti correnti - ha replicato infine il sottosegretario allo Sviluppo Claudio De Vincenti - assolutamente il governo ha dato parere positivo. Di ciò che riporta un lancio d'agenzia di stampa non ci importa nulla".



Pdl: Discussioni tra sottosegretari non interessano

"Cosa pensi il governo sui costi dei conti corrente bancari francamente ci interessa assai poco. Il Pdl ha proposto l'apertura dei conti gratuita per i pensionati entro il tetto di 1.500 euro. Il Parlamento ha approvato. Cosi' resta stabilito. Con buona pace delle discussioni tra sottosegretari. Conosco e stimo sinceramente Polillo e sono certo della sua somma considerazione del Parlamento, che conta sul suo consenso, ma che non resta turbato dal suo dissenso. Tanto quel che abbiamo deciso non si cambia". Lo ha detto il presidente del gruppo PdL al Senato Maurizio Gasparri.