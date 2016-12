foto Ap/Lapresse

19:48

- "Il governo non ha un mandato predeterminato e dunque deve occuparsi anche di giustizia". Lo ha affermato il premier Mario Monti, in conferenza stampa congiunta con Angela Merkel. "La giustizia è infatti una delle molte determinanti della competitività di un'economia, oltre che fondamentale per la vita civile e per gli investimenti stranieri", ha aggiunto. "In particolare, bisogna combattere la corruzione", ha poi concluso.