foto LaPresse 19:46 - La Camera ha approvato con 442 sì e 52 no il dl semplificazioni, che passa ora all'esame del Senato. Il governoè però andato sotto per tre volte di seguito su altrettanti ordini del giorno. Il primo, presentato dal Pdl sul caso Alcoa, impegna l'esecutivo a predisporre un piano integrato di rilancio del polo del Sulcis, in Sardegna. Il secondo sull'Imu è della Lega e infine un terzo sempre del Pdl.

Lo stop voluto dalla Lega è stato sull'ordine del giorno in cui si chiedeva la riduzione del 50% dell'Imu in caso di figli gravemente disabili a carico. Anche qui, sul testo, presentato da Marco Rondini, l'esecutivo aveva dato parere contrario. Quest'ultimo testo è passato con 499 sì, 5 no e 7 astenuti. E' poi giunto il terzo no in aula, in questo caso un altro odg del PdL. L'Assemblea ha approvato con 413 sì, 77 no e 16 astenuti il testo dei deputati, Mazzuca e Marinello sulla vendita dei giornali al di fuori delle edicole su cui l'Esecutivo, ancora una volta, aveva espresso parere negativo.