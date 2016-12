foto LaPresse

14:13

- "Non ho intenzione di litigare ma se i veti sono reciproci il governo risulterebbe paralizzato". E' l'avvertimento del leader del Pd, Pier Luigi Bersani, al PdL, dopo la decisione del premier Monti di convocare giovedì un incontro di maggioranza. "Ho visto dal Pdl e da Alfano alzarsi preclusioni. Hanno esasperato i toni e fatto saltare un vertice. Noi - spiega Bersani - non abbiamo fatto niente. Per litigare bisogna essere in due".