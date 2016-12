foto LaPresse

11:50

- L'Italia appoggia l'introduzione della Tobin Tax, ma ritiene "molto importante" un lavoro tecnico di approfondimento per valutarne "l'impatto sul costo del capitale per le imprese, le famiglie e il settore pubblico". Queste le parole del premier Monti a Bruxelles. E sulla condivisione dell'iniziativa tra tutti gli Stati membri, aggiunge: "La portata globale della Tobin Tax è pertinente ma non è un buon motivo per paralizzare le nostre attività".