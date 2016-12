foto LaPresse Correlati Fornero: "Come cambierà il mercato" 11:01 - Il ministro del Welfare, Elsa Fornero, ha illustrato assicurazione sociale finanziata dalle aziende. Previsti ammortizzatori sociali, costituiti dalla cassa integrazione e da assegni di disoccupazione. Per i giovani, un unico contratto d'apprendistato. Modifica all'articolo 18 con maggiore flessibilità in uscita. - Il ministro del Welfare, Elsa Fornero, ha illustrato la riforma in quattro tappe del lavoro messa in cantiere dal governo. Ecco come potrebbe essere. Dal 2015 ci sarà un'finanziata dalle aziende. Previsti, costituiti dalla cassa integrazione e da assegni di disoccupazione. Per i giovani, un unico. Modifica all'articolo 18 con maggiorein uscita.

Assicurazione sociale

Riguarderà i lavoratori dipendenti privati e i lavoratori pubblici a tempo determinato. Nelle intenzioni del ministro Fornero, dovrebbe sostituire tutte le indennità di mobilità, disoccupazione per apprendisti e incentivi simili. Per usufruirne, bisogna avere due anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane lavorative negli ultimi due anni. Avrà la durata da 8 a 12 mesi per tutti i lavoratori. L'assegno varrà 1.119 euro al mese ma dopo sei mesi si ridurrà del 15%. Altra riduzione, sempre del 15%, ma dopo ancora altri sei mesi. L'1,3% sarà il contributo pagato dalle imprese, che può salire al 2,7% se il contratto è di tipo determinato.



Cassa integrazione

Rimane quella ordinaria e anche quella straordinaria. Se la ditta chiude, previsto un assegno di disoccupazione sul modello della Germania: se il lavoratore rifiuterà l'offerta lavorativa delle agenzie di collocamento, perderà questo assegno mensile.



Licenziamenti

E' l'aspetto più difficile su cui si stanno confrontando governo, sindacati e confindustria. I tempi per le cause di lavoro dovrebbero essere velocizzati. Abolito anche l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Chi è stato licenziato per motivi economici o disciplinari, riceverà un indennizzo pari alla sua anzianità di servizio. L'indennizzo sarà deciso dal giudice. La Cisl vorrebbe escludere da questo ambito i licenziamenti per motivi disciplinari. Per la Cgil, invece, l'articolo 18 non dovrebbe essere modificato: in cambio si dovrebbero accelerare i procedimenti sui licenziamenti.



La giungla dei contratti

Il governo vuole mettere fine al numero enorme di contratti presenti nel mercato, che spesso penalizzano i più giovani. Per i giovani previsto un contratto d'apprendistato, durante il quale si riceverà una formazione attestata e non si potrà essere licenziati se non per giusta causa. I contratti a tempo determinato costeranno di più alle aziende: l'aliquota sarà dell'1,4%.