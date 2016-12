foto Ansa

10:57

- Il presidente del consiglio regionale Davide Boni ha scritto una lettera ai consiglieri lombardi per sottolineare che non intende dimettersi: le accuse di corruzione "non hanno la minima influenza sul mio ruolo". Intanto la mozione di "censura" con cui l'opposizione chiede il passo indietro a Boni è stata dichiarata "inammissibile" dal vicepresidente di turno Carlo Saffioti "perché configura una sorta di sfiducia che non è prevista" dalle norme.