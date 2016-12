23:01

- "E' da irresponsabili accendere dei fuochi in un momento in cui c'è da far andare avanti l'azione di governo". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, commentando le dichiarazioni del segretario del Pdl, Angelino Alfano, in merito ai vertici dei leader dei partiti di maggioranza. "Siamo in campagna elettorale? - si chiede Bersani - Io non me ne ero accorto, ma se è così ci avvertano perché vorremmo partecipare".