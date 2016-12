foto Tgcom24

15:37

- La vicenda processuale che ha visto protagonista Marcello Dell'Utri è "una cosa incredibile. Diciannove anni di sofferenza e di gogna". Così Silvio Berluosconi commenta la sentenza della Cassazione con la quale è stata annullata la condanna in appello per il senatore Pdl per concorso esterno in associazione mafiosa.