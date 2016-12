foto LaPresse

13:33

- "Alle prossime amministrative la Lega correrà da sola. La sfida è dura, la strada è in salita, ma per la prima volta dopo tanti anni dobbiamo andare a contarci nell'urna, per vedere se il popolo padano ha capito finalmente da che parte stare oppure se continuerà a votare ancora per il Pdl o per il Pd". Lo ha detto Roberto Calderoli, coordinatore della segreteria della Lega Nord, al congresso nazionale piemontese del Carroccio.