Camusso: "Sì alla Tav, bisogna investire sulle infrastrutture"

- Susanna Camusso, in un'intervista al Corriere della Sera, parla e stupisce. Dice sì alla Tav, considerata un'opera fondamentale, ma soprattutto crede che in questo momento l'Italia abbia "un disperato bisogno di investire". La preoccupano le proteste, le tensioni e le manifestazioni violente delle ultime settimane ma è dell'opinione che sia fondamentale ricostruire il dialogo con la valle.

Il segretario generale della Cgil ha espresso il suo parere favorevole e ha rimarcato a fondo il bisogno dell'Italia di investire in importanti infrastrutture. E poi ha parlato della riforma del lavoro, un tema che da qualche mese sta animando il dibattito politico. Una trattativa con il governo Monti, in stallo da qualche settimana, che riprenderà domani.

Crede sia doverosa una riforma che riesca a tagliare dal mercato del lavoro la flessibilità "cattiva", il precariato, ma soprattutto crede che sia fondamentale trovare la copertura finanziaria per gli ammortizzatori sociali, in modo da riuscire ad estendere certe garanzie anche ad altre categorie di lavoratori, ora esclusi. Ma ribadisce che una riforma del lavoro, per quanto possa essere buona, non produrrà occupazione: "Per creare posti di lavoro e crescita serve altro. Servirebbero politiche industriali, investimenti ma soprattutto una riduzione della pressione fiscale sul lavoro, cose che ancora non vedo".

E poi l'articolo 18, l'intoccabile. La Fiom ha già dichiarato di essere pronta allo sciopero generale nel caso venisse toccato. La Camusso risponde che " non sarà una fiammata e via. Si aprirà una fase di lotta, di proteste mirate e durature e di scioperi articolati". E spera che sia "espulso" dal tavolo della trattativa la possibilità di cancellarlo o cambiarlo, "come atto di saggezza".