17:31

- Roberto Cota, segretario nazionale della Lega Nord Piemonte, afferma che, alle prossime amministrative, il Carroccio non accoglierà l'appello di Alfano di un'alleanza con il Pdl. "Bossi e il Consiglio Federale - ha detto - hanno deciso che la Lega correrà da sola: questa è la linea". "Le motivazioni sono note - ha proseguito Cota - non sosteniamo il governo Monti per ragioni di merito, non certo per partito preso".