foto LaPresse

17:05

- Roberto Maroni replica al segretario del Pdl da Facebook: "Angelino Alfano chiede alla Lega di allearsi con il Pdl alle amministrative per non far vincere la sinistra. Oh bella, ma non siete voi del Pdl alleati con la sinistra a Roma? Togliete il sostegno al governo Monti-Dracula e poi (forse) ne riparleremo". "Ipocrisie e democristianismi non ci interessano, la Lega ha un'altra idea: diventare il primo partito della Padania", spiega Maroni.