Alfano a Lega: Non consegni il Nord a sinistra Roberto Maroni: "Alleati? Prima mollate Monti"

foto LaPresse 20:07 - Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, da Orvieto lancia un appello ad Umberto Bossi: "In vista delle amministrative dico alla Lega di non consegnare il Nord alla sinistra". Poi, sui rapporti del partito con il governo: "Noi siamo leali con Monti, ma lo siamo con la schiena dritta. Il Pdl non è all'angolo né in ginocchio. Siamo il primo partito italiano e siamo al centro della scena perché rappresentiamo i moderati italiani che vogliamo unire".

Ospite della scuola del Pdl ad Orvieto, Angelino Alfano prosegue: "Noi vogliamo riunire i moderati ma non lanciamo appelli a nessuno, chi ci sta ci sta". Poi, "c'è un solo partito che ha ricetta giusta per guidare il Paese e questo è il Pdl". Un partito che ha "tre priorità: lavoro, lavoro, lavoro. Questo significa dire sostegno alle imprese, riforma del mercato del lavoro e pensare agli imprenditori del Nord che rischiano di chiudere le imprese perché le banche chiudono il credito".



Alfano si rivolge anche alle banche che devono dar conto di come impiegano i soldi della Bce. Infine "Il Pdl è con il popolo. Se le banche sono contro il popolo noi saremo contro le banche".



Maroni: "Alleati? Prima mollate Monti"

"Angelino Alfano chiede alla Lega di allearsi con il Pdl alle amministrative per non far vincere la sinistra. Oh bella, ma non siete voi del Pdl alleati con la sinistra a Roma? Togliete il sostegno al governo Monti-draculae poi (forse) ne riparleremo". Lo scrive su facebook, Roberto Maroni, rispondendo al segretario del Pdl. "Ipocrisie e democristianismi non ci interessano, la Lega ha un'altra idea in mente: diventare il primo partito della Padania", spiega l'ex ministro dell'Interno che alterno l'uso del maiuscolo e delle lettere minuscole.



"Se vince la sinistra si va verso Zapatero". Scoppia la polemica

L'Italia con la sinistra al governo sarebbe come la Spagna ai tempi di Zapatero, con nozze gay e coppie di fatto. Alfano è andato all'attacco della "Foto di Vasto" (l'alleanza Bersani-Di Pietro-Vendola) e inevitabilmente scoppia la polemica dentro e fuori il mondo della politica. Partito democratico e Sinistra e Liberta' accusano il Pdl di voler fare propaganda in vista del voto: ''Sentendo i toni di Alfano chiedo - scrive Pierluigi Bersani su Twitter - se siamo gia' in campagna elettorale. Nel caso ci tenga informati, vorremmo partecipare''. L'Italia dei Valori invece entra nel merito e punta il dito contro ''l'ipocrisia''. Altro che Zapatero, insorgono poi le organizzazioni ricordando come la difesa dei diritti delle coppie gay sia un valore anche delle destre europee. Anche il leader di Sinistra e Liberta' Nichi Vendola invita l'ex Guardasigilli a non trattare temi delicati come materia elettorale.

Le reazioni, sottolinea comunque il capogruppo del Pdl alla Camera Fabrizio Cicchitto, sono state eccessive, un ''rigurgito di manicheismo che vuol dire una sola cosa: che il segretario ha il quid''.