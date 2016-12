Unità d'Italia, la festa sarà il 17 marzo

foto Lettori Tgcom 17:50 - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per l'istituzione della Giornata dell'unità d'Italia, da celebrare il 17 marzo di ogni anno. La festa sarà una solennità civile. L'annuncio di Palazzo Chigi spiega che "il 17 marzo è una data dal forte valore simbolico per l'Italia. È in questa data che centocinquanta anni fa, nel 1861, è stato proclamato il Regno d'Italia". - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per l'istituzione della Giornata dell'unità d'Italia, da celebrare il 17 marzo di ogni anno. La festa sarà una solennità civile. L'annuncio di Palazzo Chigi spiega che "il 17 marzo è una data dal forte valore simbolico per l'Italia. È in questa data che centocinquanta anni fa, nel 1861, è stato proclamato il Regno d'Italia".

Sarà una solennità civile senza riduzioni negli orari negli uffici e nelle scuole. La festa - spiega Palazzo Chigi in una nota - rappresenta la sintesi di un anno intenso di celebrazioni ed eventi, quello appena trascorso, durante il quale si è celebrato il centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia, con una vasta partecipazione della società civile e delle Istituzioni. Crea inoltre un'occasione nuova per tenere viva nella società civile e nelle istituzioni la memoria dell'anniversario". Per l'occasione è prevista l'organizzazione di diverse iniziative su tutto il territorio nazionale.