16:55

- "Tutto quello che sta accadendo, in India e in Nigeria dimostra che, a livello internazionale, l’Italia ha problemi". Lo ha affermato a Tgcom24 Maurizio Gasparri. "Stiamo prendendo schiaffi clamorosi sia dall’Inghilterra, per quanto accaduto in Africa, che dall'India", ha poi aggiunto. "Il governo deve far valere le norme internazionali, ci aspettiamo prese di posizione forti. Per il caso dei marò siamo andati oltre l'accettabile", ha concluso.