foto Ansa 18:03 - Dopo le vicende dei marò in India e dell'ostaggio ucciso in Nigeria, il ministro degli Esteri Giulio Terzi "si deve dimettere". L'esortazione arriva dall'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, il quale sottolinea "la figuraccia che ci ha fatto fare. Mi sembra incredibile che il governo italiano non fosse informato del blitz britannico in Nigeria. Non è mai successo. E' questa la nostra autorevolezza all'estero?". - Dopo le vicende dei marò in India e dell'ostaggio ucciso in Nigeria, il ministro degli Esteri Giulio Terzi "si deve dimettere". L'esortazione arriva dall'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, il quale sottolinea "la figuraccia che ci ha fatto fare. Mi sembra incredibile che il governo italiano non fosse informato del blitz britannico in Nigeria. Non è mai successo. E' questa la nostra autorevolezza all'estero?".

"Dopo la figuraccia sui marò il governo (per nulla) autorevole dei professori si fa prendere per il culo dagli inglesi nella tragica vicenda dell'italiano ucciso in Nigeria: 'Nessuno ci aveva informati del blitz' si lamenta il ministro degli esteri Terzi (che intanto manda a scuola i figli con l'auto blu). Ma che ci sta a fare uno così alla Farnesina? Dimissioni subito!", ha scritto l'ex ministro dell'Interno sulla sua pagina Facebook. Il leghista, oltre al commento, ha pubblicato anche l'immagine di un articolo di Libero dal titolo: "Terzi il ministro che ha inguaiato i nostri marò manda i figli a scuola con l'auto blu".



Gasparri: schiaffi all'Italia dall'Inghilterra e dall'India

Molto critico nei confronti di Terzi anche Maurizio Gasparri del Pdl, che a Tgcom24 dice: "Stiamo prendendo schiaffi clamorosi sia dall’Inghilterra, per quanto accaduto in Nigeria, che dall’India. Avere un governo vuol dire che se accade qualcosa occorre una fisicità di presenza che un governo che non ha esperienza politica, purtroppo, non può dare. Su alcuni versanti il governo funziona bene, su altri no. L’Italia deve far valere le norme internazionali, ci aspettiamo prese di posizione forti. Per la vicenda dei marò siamo andati oltre l’accettabile e l’Italia deve pretendere la possibilità di portare i due italiani in Italia per essere giudicati. L’Italia sta facendo tutto con troppa lentezza e sembra quasi voglia arrendersi a un certo stato di cose".



Terzi: "Giochi politici non mi competono"

"Faccio il ministro degli Esteri e svolgo questo ruolo in piena coscienza e con grande fermezza nell'interesse del Paese, lascio agli altri fare speculazioni e giochi politici che non mi competono". Lo ha detto il ministro degli Esteri Giulio Terzi, a Copenaghen per la riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla richiesta di dimissioni formulata da Roberto Maroni.