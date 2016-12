foto LaPresse Correlati Vertice annullato, Riccardi: "Il Pdl mi fa schifo"

Senatori Pdl contro il ministro

15:59 - Il caso Riccardi è chiuso. Lo ha annunciato il segretario del Pdl, Angelino Alfano, spiegando che non ci sarà la mozione di sfiducia del Pdl nei confronti del ministro della Cooperazione, dopo le parole polemiche carpite dai giornalisti mercoledì. E' la "dimostrazione ulteriore del senso di responsabilità del Pdl in un momento difficile per il nostro Paese", aggiungono in una nota Cicchitto e Gasparri.

La decisione è avvenuta dopo l'incontro tra Alfano e i capigruppo del Pdl al Senato, che avevano presentato la mozione, perché è un "momento delicato nel Paese". "Il Pdl comunque ritiene che la sua fiducia nei confronti del governo - conclude il comunicato - non debba rappresentare un pretesto né per manifestazioni di arroganza né tantomeno per comportamenti politicamente improvvidi da parte di ministri".