Alfano: "Leali a Monti, ma con la schiena dritta"

foto LaPresse 19:36 - "Noi siamo leali a Monti ma lo siamo con la schiena dritta, non ammainiamo la nostra bandiera". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Non ci faremo dettare l'agenda dei prossimi mesi né dal Pd né dall'Udc" ha aggiunto l'ex ministro che, parlando dei motivi per i quali ha disertato il vertice di ieri con il premier Monti, ha spiegato: "Avremmo parlato del palazzo, noi invece dobbiamo sforzarci di parlare al popolo". - "Noi siamo leali a Monti ma lo siamo con la schiena dritta, non ammainiamo la nostra bandiera". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Non ci faremo dettare l'agenda dei prossimi mesi né dal Pd né dall'Udc" ha aggiunto l'ex ministro che, parlando dei motivi per i quali ha disertato il vertice di ieri con il premier Monti, ha spiegato: "Avremmo parlato del palazzo, noi invece dobbiamo sforzarci di parlare al popolo".

"Nel 2012 - ha proseguito il segretario del Pdl - voteranno i bambini nati l'anno della discesa in campo di Berlusconi. Il nostro progetto ha una radice ma non una nostalgia, guarda al futuro. Abbiamo 10mila iscritti nati nel biennio 93-94, e a loro dobbiamo guardare per dire che siamo pronti ad assicurare un'Italia in grado di accoglierli".



Proprio in merito al voto, Alfano ha assicurato che "non ci impressiona la campagna elettorale per le amministrative né ci impressiona il risultato, perché abbiamo la consapevolezza che sono elezioni amministrative e che si svolgono in un tempo sospeso" mentre al governo c'è un esecutivo tecnico. E proprio per la formazione di questo governo "noi siamo il partito che ha pagato il prezzo più alto", compresa la "rottura con la Lega".



Se altri, ha proseguito "vogliono prendere in mano il governo del Paese devono chiedere il permesso dei cittadini. Se vogliono andare nella stanza dei bottoni senza aver vinto le elezioni, noi diciamo di no". E riferendosi a Pd e Udc, ha ricordato che "se sono ora al governo del Paese è per una congiuntura straordinaria, non per averci sconfitto".