Senatori Pdl contro il ministro Riccardi: raccolte firme per sfiducia individuale

Riccardi: "Schifato dalla politica" 17:26 - Il ministro della Cooperazione Andrea Riccardi nel mirino del Pdl o, almeno del suo gruppo al Senato. A guidare la rivolta è l'ex Guardasigilli Francesco Nitto Palma, che ha raccolto le firme di 45 senatori per presentare una mozione di sfiducia individuale. Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello frenano e stanno mediando per risolvere la situazione.

In una lettera inviata al presidente del gruppo Maurizio Gasparri, Nitto Palma, come primo firmatario, insieme ai senatori Bruno Alicata e Luigi Compagna ricordano la ''lealtà, amicizia e fiducia nei confronti del Pdl'' che li ha indotti ad ''estendere tale lealtà, amicizia e fiducia anche al governo in carica e a tutti i suoi componenti".



"Ma all'indomani di esternazioni del ministro Riccardi a dir poco scomposte e sguaiate, ci sembra - sostengono i firmatari - che il ricorso alla mozione individuale di sfiducia nei suoi confronti sia diventato gesto necessario ed urgente".



"Può darsi - conclude la missiva - che lo strumento regolamentare sia discutibile, può darsi che le scuse del ministro Riccardi siano apprezzabili, ma per evitare che un governo del quale faccia parte il professore in oggetto abbia la nostra fiducia ci è parso imprescindibile puntare su un'iniziativa ad hoc del nostro gruppo". In calce alla lettera seguono, per ora, le firme di 45 senatori.



Nitto Palma: "Amareggiati e delusi"

"Gasparri e Quaglieriello prenderanno le loro decisioni insieme a Berlusconi". Così il senatore Pdl Francesco Nitto Palma, che ha raccolto le firme per la mozione di sfiducia personale nei confronti di Riccardi, parla a Tgcom24. "Sosteniamo con lealtà il governo Monti e cerchiamo di migliorare sempre le iniziative del governo - spiega l'ex Guardasigilli -. Sentire un ministro della Repubblica dire che 'la politica fa schifo' e che lui fa il ministro grazie a dei voti schifosi, ci amareggia. Sentire un signore che senza essere mai stato eletto, con superiorità e moralismo, si permette di dire cose del genere ci amareggia. Sarebbe stato un gesto di vigliaccheria, da parte mia, non far presente ai nostri capigruppo quanto accaduto".



"Avevo il dovere di rappresentare la mia amarezza politica - prosegue Nitto Palma - e quello che accadrà dopo non mi riguarda più. Non è un'iniziativa contro ma a favore del governo Monti. Evidentemente lui si ritiene superiore a tutti noi. Dopo mesi di collaborazione e di duro lavoro al fianco del Governo, questo non ce lo meritavamo proprio. Non sarà una frase del ministro Riccardi ad intaccare il nostro rapporto con il governo Monti, però di certo non aiuta. In 45 abbiamo firmato e presentato al lettera a Gasparri per testimoniare la nostra indignazione".