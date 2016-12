foto LaPresse

15:20

- La Camera ha votato la fiducia sul dl semplificazioni. I sì sono stati 479, i no 75, gli astenuti sette. Presenti alla votazione 561 deputati, i votanti sono stati 554. Il decreto ora passa in Senato per l'esame in seconda lettura. Nell'ultima fiducia votata da Montecitorio sul decreto Milleproroghe, il 23 febbraio scorso, il governo aveva ottenuto 477 sì e, analogamente a oggi, 75 no.