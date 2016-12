"Italia e Serbia unite per la crescita economica"

Al centro dei colloqui nel vertice tra Italia e Serbia anche l'Europa e i rapporti bilaterali. Il presidente del Consiglio ha spiegato: "Belgrado e Roma sono unite nel segno della crescita economica". Il premier ha detto di aver registrato con favore "gli ultimi dati sugli scambi commerciali tra i due Paesi e i dati sugli investimenti italiani in Serbia". Con Belgrado - ha osservato il Professore - ci sarà "una partnership strategica che intendiamo portare avanti con grande impegno e grande spirito di amicizia". "Il vertice di oggi - ha aggiunto - segna un passaggio significativo nei rapporti tra Italia e Serbia per diversi motivi".

"Per la Grecia speriamo in una soluzione imminente della crisi"

C'è spazio anche per la questione Grecia. "Fa piacere - ha sottolineato Monti - che oggi oltre il 60% dei detentori dei titoli greci abbia manifestato o abbia intenzione di manifestare interesse per la conversione" del debito. Ciò dimostra come ''si vada veloce verso la soglia" prevista del 75%, "lasciando sperare che la soluzione del problema finanziario greco sia imminente".