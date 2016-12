foto LaPresse

- Le quote rosa previste per legge nei cda delle aziende "dovrebbero essere estese anche alle partecipate e alle pubbliche". E' questa l'idea del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, intervenendo nella cerimonia per la Festa della Donna al Quirinale. "Sarebbe un passaggio non solo economico, ma anche culturale", ha sottolineato la Fornero.