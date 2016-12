foto Ap/Lapresse

10:17

- Il sindaco di Verona, il leghista Flavio Tosi, parla a Tgcom24 del caso delle tangenti in Lombardia: "Se Boni facesse un passo indietro con questo quadro accusatorio poco chiaro sarebbe un gesto da signore". "Non si capisce bene, perché da quello che è emerso, ancora si deduce poco. Se Boni dovesse ridurre il suo peso all’interno dell’ufficio di presidenza sarebbe meglio per potersi difendere, però non traiamo conclusioni affrettate", aggiunge.