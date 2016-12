foto Ansa

20:46

- Davide Boni non dovrebbe rassegnare le dimissioni da presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Sarebbe questo, a quanto si apprende, l'esito dell'incontro di circa un'ora in via Bellerio, alla sede regionale della Lega a Milano, tra Umberto Bossi e Boni. Quest'ultimo è indagato per corruzione. Si ipotizzano tangenti per la concessione di permessi edilizi nella costruzione di centri commerciali nel comune di Cassano d'Adda.