- Pier Luigi Bersani respinge l'ipotesi di una grande coalizione. "La democrazia respira con due polmoni a meno che non si vuole sospenderla. Non si può chiudere il libero dibattito e mettere tre partiti in un rassemblement. Dove esiste questo sistema? E' cervellotico". Il leader del Pd parla di un "bipolarismo mite, ragionevole e concreto". Poi, "siamo qui a dare una mano per salvare l'Italia e bisogna abbandonare gli interessi di bottega".