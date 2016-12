foto Ap/Lapresse

17:15

- L'ipotesi della fiducia sul dl semplificazioni non piace al Partito Democratico. "Se il governo intende fare un maxi emendamento in aula ponendo la fiducia, il Pd non voterà questo testo", ha annunciato a riguardo Gianclaudio Bressa in Commissione dopo che l'esecutivo aveva affermato l'esigenza di modificare il decreto con un maxi-emendamento o con alcune correzioni in Senato.