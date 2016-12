foto LaPresse

16:04

- "Non prevedo nessuna conseguenza per l'operatività del governo a breve ma anche a medio-lungo termine". Lo ha detto il premier Monti rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'annullamento del vertice di stasera con i segretari di Pdl, Pd e Udc, dopo l'incontro con il ministro tedesco Schauble. "La riforma del mercato del lavoro - ha poi aggiunto -, come è noto, troverà la sua conclusione per la fine di marzo".