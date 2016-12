foto Afp 14:19 - Fiducia in vista sul dl semplificazioni nell'aula della Camera. Alla conferenza dei capigruppo si è stabilito che se questa sera il governo porrà la fiducia la relativa votazione si terrà domani dalle 13.30. Verrà riformulata l'indicazione dell'assunzione di 10mila precari della scuola. Salta l'aumento della tassa sugli alcolici. - Fiducia in vista sul dl semplificazioni nell'aula della Camera. Alla conferenza dei capigruppo si è stabilito che se questa sera il governo porrà la fiducia la relativa votazione si terrà domani dalle 13.30. Verrà riformulata l'indicazione dell'assunzione di 10mila precari della scuola. Salta l'aumento della tassa sugli alcolici.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda ha detto di essere autorizzato a porre "eventualmente" la questione di fiducia. A questo punto i capigruppo hanno stabilito l'iter dei lavori. Alle 16 avrà inizio la discussione generale. Se la fiducia verrà posta stasera, le dichiarazioni di voto avranno inizio domani dalle 12, in quanto i gruppi hanno derogato alle 24 ore di stop previste dal regolamento. La votazione avrà inizio alle 13:30. Il voto finale sul provvedimento, però, sarà martedì prossimo: dalle 15 si esamineranno gli ordini del giorno, dalle 18 ci saranno le dichiarazioni di voto finali in diretta tv e la votazione finale avrà luogo alle 19.30.



Salta l'indicazione dell'assunzione di 10mila precari della scuola dall'emendamento all'articolo 50 del dl semplificazioni. Sarebbe questo uno dei punti dell'intesa raggiunta nella riunione di oggi tra relatori e governo sul provvedimento. Le coperture per eventuali aumenti di organico saranno comunque realizzate con un fondo dell'Istruzione. Stop quindi all'aumento delle tasse su alcolici e birra come copertura.



La soluzione trovata, spiegano Gianluca Galletti e Roberto Occhiuto, capogruppo dell'Udc in commissione Bilancio e relatore alla Bilancio del parere sul dl semplificazioni prevede che "resta fisso l'organico e gli sforamenti si coprono con il fondo per il merito del Miur". Si tratta, spiega Occhiuto, di un fondo corposo per cui la copertura, in questo modo è garantita. Viene previsto, però, che il ministero possa anche scegliere di fare cassa con i giochi. "Viene previsto - spiega Galletti - un comma aggiuntivo per cui viene data la delega al governo di emanare un provvedimento entro 180 giorni per rivedere le convenzioni con i monopoli per aumentare la tassazione sui giochi". In pratica la previsione di copertura con il fondo del Ministero dell'Istruzione serve da 'garanzia' anche per poter ottenere l'ok della Bilancio dato che misure strutturali non possono essere coperte con i giochi. Starà poi al governo valutare in alternativa di reperire le risorse con i giochi in un secondo momento.