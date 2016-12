foto Ansa 20:55 - Francesca Trapani e il marito Maurizio Sulli, entrambi rappresentanti di lista di Fabrizio Ferrandelli, vincitore delle primarie del centrosinistra per la candidatura a sindaco di Palermo, risultano iscritti nel registro degli indagati per presunti brogli durante le votazioni, che sarebbero stati registrati in particolare nel quartiere Zen. Le indagini sono partite da alcune denunce sia di votanti sia di altri rappresentanti di lista. - Francesca Trapani e il marito Maurizio Sulli, entrambi rappresentanti di lista di Fabrizio Ferrandelli, vincitore delle primarie del centrosinistra per la candidatura a sindaco di Palermo, risultano iscritti nel registro degli indagati per presunti brogli durante le votazioni, che sarebbero stati registrati in particolare nel quartiere Zen. Le indagini sono partite da alcune denunce sia di votanti sia di altri rappresentanti di lista.

La procura ha disposto perquisizioni e i due indagati hanno deciso di consegnare spontaneamente un centinaio di certificati elettorali e delle deleghe in bianco a ritirare i certificati, cosa ritenuta dagli inquirenti rilevante e anomala.



I carabinieri del Gruppo Palermo hanno ascoltato tra ieri e oggi tutti gli scrutatori del seggio dello Zen ma anche i rappresentanti di lista dei quattro candidati.



Dai primi interrogatori emerge che dopo il voto alcuni elettori avrebbero restituito a Francesca Trapani il certificato elettorale. Inoltre i militari hanno acquisito nella sede del Pd, in via Bentivegna a Palermo, l'elenco degli elettori che hanno votato nel seggio del quartiere Zen su cui la Procura ha aperto l'inchiesta.



Rita Borsellino presenta ricorso

Contro la vittoria di Fabrizio Ferrandelli Rita Borsellino ha presentato ricorso. L'istanza sarà esaminata sabato dalla commissione di garanzia per le primarie, presieduta dall'ex pm Peppino Di Lello. La Borsellino, appoggiata dal segretario del Pd Bersani ha avuto solo 151 voti in meno di Ferrandelli, appoggiato da parti del Pd e di Idv e da 39 movimenti.