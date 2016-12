foto LaPresse Correlati Bersani: "E' ora di levarsi dai c..."

Berlusconi diserta Porta a Porta 15:43 - "Silvio Berlusconi è rimasto vittima della par condicio". Così Bruno Vespa spiega l'annullamento della trasmissione con il leader del Pdl, prevista in prima serata. "Avevamo invitato per oggi Berlusconi e per il 21 marzo Pierluigi Bersani", osserva Vespa. "L'ex premier mi ha spiegato che, dopo le polemiche sul ruolo di Alfano, una sua presenza in parallelo con il segretario del Pd avrebbe creato sgradevoli equivoci sulla leadership del Pdl". - "Silvio Berlusconi è rimasto vittima della par condicio". Così Bruno Vespa spiega l'annullamento della trasmissione con il leader del Pdl, prevista in prima serata. "Avevamo invitato per oggi Berlusconi e per il 21 marzo Pierluigi Bersani", osserva Vespa. "L'ex premier mi ha spiegato che, dopo le polemiche sul ruolo di Alfano, una sua presenza in parallelo con il segretario del Pd avrebbe creato sgradevoli equivoci sulla leadership del Pdl".

"Ho obiettato - dice ancora il conduttore di Porta a Porta - che seguendo questo criterio Berlusconi non potrà più comparire in televisione e fatto fermamente presenti le difficoltà in cui ci metteva questa decisione dell'ultima ora, ma l'ex presidente del Consiglio, nello scusarsi per il disagio prodotto a Raiuno e agli ospiti che erano stati invitati, ha ribadito che da tutto il partito gli veniva rivolto l'invito a non alimentare indirettamente polemiche".



"Il viaggio di Berlusconi a Mosca per la cena con Putin e Medvedev - si ricorda nella nota diffusa dalla redazione di Porta a Porta - aveva fatto programmare per le 10 di stamane (mercoledì 7 marzo) la registrazione della prima serata programmata da Raiuno".



"Come è noto - osserva Vespa - la legge impone l'equilibrio delle presenze tra rappresentanti di forze politiche di peso equivalente. Sappiamo bene che il segretario del Pdl è Angelino Alfano, che era stato nostro ospite di altre due prime serate insieme con politici di segno diverso. Ma Berlusconi non aveva mai parlato in televisione dopo le sue dimissioni da Palazzo Chigi del 12 novembre e certamente le spiegazioni che solo lui potrebbe dare sarebbero state interessanti".



Bersani su Twitter: "Cedo il posto"

Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, prova, con una battuta e un passo indietro, a districare la situazione, e dal suo profilo Twitter dà la disponibilità per evitare ulteriori problemi a Bruno Vespa: "#Vespa si tolga dall'imbarazzo, inviti sia #Berlusconi che @angealfa. Il 21 dovrei essere ospite di Porta a Porta. Cedo il mio posto".



La risposta di Alfano: Bersani, che simpatico!

Non si è fatta attendere la reazione di Angelino Alfano alla proposta del segretario del Pd. Sempre utilizzando Twitter, il segretario del Pdl ha risposto: "Simpatico Pierluigi @Bersani! Tanto simpatico che piuttosto che andare a porta a porta dovresti andare a #ballarò al posto di #Crozza".



Vespa al segretario Pd: grazie della generosità, ma l'invitato del 21 marzo è lui

"Apprezzo molto la generosità di Bersani, ma l'invitato speciale per il 21 marzo, giorno di inizio della primavera, resta lui e soltanto lui. Dopo tante prime serate trascorse su altre reti il segretario del Pd onori della sua gradita presenza anche RaiUno". E' questa la replica di Bruno Vespa alla proposta di Bersani.