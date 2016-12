foto Ansa

16:14

- Dopo la notizia dell'indagine per corruzione a carico del leghista Davide Boni, il Pd in Regione Lombardia chiede le dimissioni del presidente del Consiglio regionale: "Chiediamo di andare al più presto al voto e subito le dimissioni di Boni" ha detto il capogruppo Luca Gaffuri. Netta la risposta del Pdl: "Nessun giudizio in anticipo" ha detto il capogruppo Paolo Valentini, sottolineando che il suo partito non chiederà le dimissioni.