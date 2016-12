Semplificazioni, al via cartella clinica elettronica

foto Afp 22:26 - In commissione alla Camera è stato accolto un emendamento al decreto semplificazioni che darà una spinta alla sanità digitale. Il testo, a firma Pd, che prevede l'incentivo dell'uso della rete nelle pratiche cliniche, introduce la cartella clinica elettronica, la regolamentazione dell'utilizzo della telemedicina, l'utilizzo di sistemi di prenotazione elettronica di visite ed analisi diagnostiche. - In commissione alla Camera è stato accolto un emendamento al decreto semplificazioni che darà una spinta alla sanità digitale. Il testo, a firma Pd, che prevede l'incentivo dell'uso della rete nelle pratiche cliniche, introduce la cartella clinica elettronica, la regolamentazione dell'utilizzo della telemedicina, l'utilizzo di sistemi di prenotazione elettronica di visite ed analisi diagnostiche.

Concluso iter, mercoledì testo in aula

Il decreto legge "semplifica Italia" ha concluso il suo iter in commissione Affari costituzionali e Attività produttive della Camera. I deputati hanno votato tutti gli emendamenti ai 63 articoli del provvedimento. Il mandato ai relatori sarà dato questa sera. Il decreto approderà in aula mercoledì mattina.



Questi i principali emendamenti:



P.A., da 2014 comunicazioni solo online

Dal 2014 le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni dovranno avvenire "esclusivamente" attraverso i "canali telematici e la posta elettronica certificata". Lo prevede un emendamento a firma Renato Brunetta approvato in commissione alla Camera, che fissa così paletti temporali certi. Le comunicazioni interessate riguarderanno denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, e richieste di attestati e certificati.



Accesso anagrafe per università

Un altro emendamento approvato prevede che le università potranno accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.



Resta tutela su sicurezza e salute sul lavoro

Nessuna semplificazione dei controlli sulle imprese, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo prevede un emendamento al decreto legge. La proposta di modifica prevede che le norme di semplificazione, previste dal decreto legge, non si applichino ai controlli in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



Scuola, niente 10mila assunzioni

La Commissione Bilancio della Camera ha bloccato l'emendamento al decreto semplificazioni approvato dalla Commissione Industria, che prevedeva l'assunzione di 10mila insegnanti di sostegno. Vista la contrarietà del governo alla norma è stato deciso di rinviarla alla Commissione Industria per un nuovo esame.



Aumento accise birra e alcolici

Sono previste maggiori entrate pari a 250 milioni dal mercato dei giochi e altri 100 milioni dell'aumento dei tributi sulla birra e alcolici.



Salta emendamento banche

Salta l'ipotesi di un emendamento al decreto semplificazioni per risolvere la questione sorta con la modifica al decreto liberalizzazioni sulle commissioni bancarie per il massimo scoperto. Secondo fonti parlamentari, l'emendamento correttivo potrebbe essere invece presentato al dl fiscale.



Ok accesso all'ingrosso rete fissa tlc

Al via anche l'emendamento che prevede l'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni. In particolare, per garantire la massima concorrenza il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare con voci separate il costo dell'affitto della linea, quello delle attività accessorie come il servizio di attivazione della linea e di manutenzione. Gli operatori devono inoltre poter comprare i servizi accessori da altre aziende.