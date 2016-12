Severino: "Autonomia toghe positiva, ma servono autorevolezza e professionalità"

foto LaPresse 13:04 - "L'autonomia e l'indipendenza dei giudici rappresenta un principio basilare del nostro ordinamento ma anche un valore, una conquista da custodire e difendere". A sottolinearlo è il ministro della Giustizia, Paola Severino, a un convegno a Torino sul ruolo della Magistratura. Il potere giudiziario, avverte però il Guardasigilli, "può pericolosamente trasformarsi in arbitrio se non è sorretto da un altrettanto robusto senso di responsabilità". - "L'autonomia e l'indipendenza dei giudici rappresenta un principio basilare del nostro ordinamento ma anche un valore, una conquista da custodire e difendere". A sottolinearlo è il ministro della Giustizia, Paola Severino, a un convegno a Torino sul ruolo della Magistratura. Il potere giudiziario, avverte però il Guardasigilli, "può pericolosamente trasformarsi in arbitrio se non è sorretto da un altrettanto robusto senso di responsabilità".

Sottolineando poi che "autonomia e indipendenza frutto di un percorso non facile e per lungo tempo non rettilineo, che ha raggiunto un pieno riconoscimento costituzionale soltanto in epoca repubblicana e che oggi rappresenta un principio basilare del nostro ordinamento ma anche un valore, una conquista da custodire e difendere", il ministro Severino ha osservato: "Non vi è dubbio che indipendenza e autonomia siano valori da rinsaldare quotidianamente, rafforzando la fiducia del cittadino nell'istituzione 'giustizia' e rispondendo alle attese di obiettività, equilibrio, sobrietà ed imparzialita' che promanano dalla società civile".



"Un siffatto potere d'altra parte - ha detto ancora il guardasigilli - può essere giustificato se, e soltanto se, il magistrato che lo detiene sia ed appaia al cittadino come persona autorevole e non autoritaria, responsabile, riservata, professionalmente preparata, consapevole di far parte di una struttura complessa e di svolgere un compito difficile come quello del giudicare, sapendo di essere egli stesso giudicato e giudicabile dalla collettività in primo luogo sotto il profilo morale. La professionalità dei magistrati va quindi verificata", ha concluso.