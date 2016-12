foto Ansa

08:44

- E' terminato all'alba il riconteggio delle schede per le primarie di Palermo dopo la denuncia di brogli per presunte irregolarità riscontrate in alcuni gazebo. Il Comitato organizzatore ha riconteggiato tutte le schede e ufficializzato in maniera definitiva la vittoria di Fabrizio Ferrandelli; seconda Rita Borsellino, terzo Davide Faraone e ultima Antonella Monastra. Il riconteggio non avrebbe riscontrato alcuna irregolarità.