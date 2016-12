Bossi poi ha bocciato la proposta che ha trovato ampia convergenza alla Camera di istituire l'obbligatorietà dell'inno di Mameli nelle scuole. "Spero che non lo cantino i miei figli", ha commentato ironicamente. Tu che ne pensi? Di' la tua

Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, al termine della sua visita a Washington, commenta il duro attacco di Umberto Bossi contro il premier Monti. "Dico questo con profondo rispetto della persona, ma quando si è chiamati a commentare ciò che dice Bossi non si è più nell'ordine dell'analisi politica", ha sottolineato Fini, prima di evidenziare "l'attenzione e la considerazione" degli Stati Uniti per Monti."Bossi usa un linguaggio inaccettabile in un consesso civile". Lo afferma Nichi Vendola, presidente di Sinistra Ecologia Libertà. "Bisogna smetterla di considerare folklore l'uso di un linguaggio violento e intollerante da parte del leader leghista. Tanto più si manifesta la differenza di opinioni con il premier Monti, tanto più alto deve essere il rispetto della persona. A Monti va tutta la nostra più sincera e convinta solidarietà"."Bossi parla come un terrorista. La violenza verbale del leader leghista ormai ha raggiunto vette pericolose e non basta giustificarlo perché non sta bene. I vertici della Lega prendano le distanze e smentiscano le parole truci e inqualificabili di Bossi che incitano alla violenza": così Massimo Donadi capogruppo Idv alla Camera."Le dichiarazioni incommentabili di Umberto Bossi sul presidente Monti, non lasciano spazio alcuno a considerazioni di tipo politico. Il signor Umberto Bossi è chiaramente incapace di intendere e di volere". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd, sulle dichiarazioni di Bossi su Monti. "Ci auguriamo", ha concluso l'economista del Pd, "che dentro la Lega esista qualcuno sano di mente in grado di prendere le distanze da queste autentiche follie, segno di un evidente squilibrio psichico".