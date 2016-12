foto Dal Web

- E' Giulio Gallera il nuovo coordinatore milanese del Pdl. Avvocato di 43 anni, consigliere comunale e in passato assessore e capogruppo del Popolo della libertà, Gallera ha ottenuto il 79,8% dei voti al congresso, grazie all'appoggio di diverse correnti del partito (dagli ex An a Cl). Un congresso a cui ha partecipato (e votato) anche Silvio Berlusconi. Come primo obiettivo per il Pdl Gallera ha indicato quello di "rilanciare il partito sul territorio".