21:31

- In seguito alle "conseguenze sociali ed economiche della crisi finanziaria globale, occorre procedere con maggiore decisione e coerenza sulla via dell'integrazione politica". Lo ha detto il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, felicitandosi per il secondo mandato a Herman Van Rompuy come presidente del Consiglio europeo. Servono "rafforzamento del mercato interno di politiche attive a sostegno dell'occupazione e dell'innovazione", ha aggiunto.