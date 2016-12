Bersani: "Partitone? Non esiste"

19:14

- Per Pier Luigi Bersani è impensabile un governo che veda insieme membri del Pd, Pdl e Terzo Polo, come invece ipotizzato da Silvio Berlusconi. "Il partitone unico - ha detto il segretario del Pd - non esiste in natura. Io ho un'altra idea in testa: una democrazia rappresentativa normale". E, sulla possibilità che Berlusconi apra a un nuovo governo di unità nazionale perché aspira al Quirinale, Bersani chiosa: "Sognare non è vietato a nessuno".