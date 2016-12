Milly D'Abbraccio: "Io sindaco nel Napoletano"

foto Dal Web Correlati Pietro Vierchowod punta alla poltrona di sindaco di Como

Milly D'Abbraccio, un'insolita candidata sindaco 18:24 - Milly D'Abbraccio abbandona la candidatura a sindaco di Monza e il "duello" con Ilona Staller (al secolo Cicciolina), altra aspirante alla fascia tricolore della città brianzola, ma non le ambizioni politiche. Ha, infatti, deciso di candidarsi alla carica di primo cittadino a Torre del Greco (Napoli), comune chiamato al rinnovo del consiglio il 6 e 7 maggio. Ad annunciarlo è la stessa pornostar attraverso Facebook.

Sul social network la D'Abbraccio scrive infatti: "Mi candido a sindaco a Torre del Greco" e poi posta un'intervista nella quale spiega le motivazioni della candidatura e quelle della rinuncia alle Amministrative a Monza.



La città brianzola sarebbe infatti stata scartata come terra di conquista per la carica di primo cittadino perché "è per me un territorio difficile: il paragone con la mia ex collega Cicciolina è inevitabile". La scelta di puntare su Torre del Greco, quarta città della Campania per numero di abitanti, sembrerebbe invece facilitare Milly: "Sono nata ad Avellino e nel Napoletano tutti mi stimano: dopo Maradona viene Milly D'Abraccio nel Napoletano sono vista come la Madonna".