Berlusconi: una coalizione Pdl-Pd-Terzo Polo nel 2013? Possibile

foto Ap/Lapresse 19:03 - Per Silvio Berlusconi, nel 2013 è possibile immaginare un governo cheveda insieme membri politici di Pd, Pdl e Terzo Polo. Lo ha detto uscendo dal prevertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles. Berlusconi ha motivato: "La democrazia si sostiene e si concretizza nei partiti. Quindi - ha proseguito il leader Pdl - devono continuare ad esistere e a rappresentare i cittadini". Poi cita Churchill: "Non c'è altra forma migliore di questa". - Per Silvio Berlusconi, nel 2013 è possibile immaginare un governo cheveda insieme membri politici di Pd, Pdl e Terzo Polo. Lo ha detto uscendo dal prevertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles. Berlusconi ha motivato: "La democrazia si sostiene e si concretizza nei partiti. Quindi - ha proseguito il leader Pdl - devono continuare ad esistere e a rappresentare i cittadini". Poi cita Churchill: "Non c'è altra forma migliore di questa".

"Vediamo, vediamo, noi siamo responsabili", ha aggiunto sull'ipotesi di una grossa coalizione in vista del 2013. "Lo abbiamo dimostrato facendo un passo indietro, con generosità, perché siamo assolutamente convinti che se non si attua una riforma del lavoro, del fisco, della giustizia, e dell'architettura istituzionale il nostro Paese non può essere governato", ha sottolineato Berlusconi.



Cosa succederà in vista del 2013 "dipende da ciò che avverrà, dipende dalla possibilità di trovare un accordo sulle riforme con la sinistra e l'opposizione", ha ribadito da Bruxelles ricordando che "noi abbiamo fatto un passo indietro perché abbiamo ritenuto e riteniamo che l'Italia necessiti di riforme". Senza di queste, infatti, secondo il leader del Pdl "l'Italia non è governabile nè va avanti".



E sulle priorità per le riforme del Paese, precisa: ''riforma dell'architettura istituzionale'' è ''la priorità assoluta'' per l'Italia, ''se dovessimo fare una classifica''. Poi ha sottolineato la necessità per il paese delle ''riforme del lavoro, della giustizia, del fisco e dell'architettura istituzionale''. Secondo l'ex premier quest'ultima ''riguarda i poteri del governo, ruolo e regolamenti delle Camere, ruol della Corte Costituzionale''.



Bersani boccia il progetto

A stretto giro di posta la replica del leader del Pd. ''Il partitone unico non esiste in natura. Io ho un'altra idea in testa, una democrazia rappresentativa normale ancorche' riformata'', ha detto Pier Luigi Bersani sulle aperture di Casini e Berlusconi ad una grosse koalition nel 2013.