Dl Liberalizzazioni, ok dal Senato

foto LaPresse 19:58 - Via libera con fiducia al Senato al decreto liberalizzazioni. I "sì" sono stati 237 (225 nel precedente voto di fiducia) e 33 i voti contrari (2 astenuti). Il decreto passa ora all'esame della Camera. Pd e Pdl si dicono soddisfatti del lavoro svolto a palazzo Madama, il Terzo Polo sottolinea che "si poteva fare di più". - Via libera con fiducia al Senato al decreto liberalizzazioni. I "sì" sono stati 237 (225 nel precedente voto di fiducia) e 33 i voti contrari (2 astenuti). Il decreto passa ora all'esame della Camera. Pd e Pdl si dicono soddisfatti del lavoro svolto a palazzo Madama, il Terzo Polo sottolinea che "si poteva fare di più".

L'ultima versione del decreto scatena però la protesta delle banche: il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, annuncia le dimissioni per protestare contro la norma che cancella le commissioni sugli affidamenti. "E' la goccia che ha fatto traboccare il vaso", dice il numero uno dell'associazione.



E il pressing per cambiare la norma è già iniziato: Corrado Passera parla di "disagio" del mondo bancario, aggiungendo che spetterà a Mario Monti decidere eventuali cambiamenti. Il sottosegretario alla presidenza, Antonio Catricala' lancia invece la palla alle Camere, sottolinea che l'esecutivo non si mettera' "di traverso" se in Parlamento si troverà un'ampia maggioranza favorevole alle modifiche.



"Spetta al governo trovare una soluzione, se lo ritiene - replica Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd al Senato - io faccio solo presente che in Senato l'esame e' stato molto approfondito e abbastanza lungo". Se le banche protestano, aggiunge il capogruppo del Pdl Maurizio Gasparri, vuol dire che "il Senato ha lavorato con la schiena dritta. Vedremo se saranno necessari interventi - aggiunge - ma le banche prestino buona parte dei 139 miliardi di euro presi ieri dalla Bce a imprese e famiglie che ne hanno bisogno".