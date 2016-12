foto LaPresse 16:47 - Pietro Vierchowod, 42 anni, ex calciatore di Como, Roma, Sampdoria e Juventus, ha confermato la sua candidatura a sindaco di Como. L'ex difensore ha però deciso di imbarcare nella sua lista civica "Il Faro" per le prossime comunali anche un ex collega, Silvano Fontolan, stopper del Como e dell'Inter, campione d'Italia col Verona di Bagnoli. - Pietro Vierchowod, 42 anni, ex calciatore di Como, Roma, Sampdoria e Juventus, ha confermato la sua candidatura a sindaco di Como. L'ex difensore ha però deciso di imbarcare nella sua lista civica "Il Faro" per le prossime comunali anche un ex collega, Silvano Fontolan, stopper del Como e dell'Inter, campione d'Italia col Verona di Bagnoli.

Vierchowod nella sua avventura ha voluto anche un'altra sportiva, la ex giocatrice di basket della Comense Mara Invernizzi, che si dedica all'allenamento di bambini disabili. "Vedere lavorare Mara con i ragazzini disabili mi ha commosso - aggiunge l'ex nazionale, campione del mondo 1982 - credo sia fondamentale avere in squadra persone di grande spessore umano".



Su Fontolan "ho chiesto aiuto a Silvano perché è una persona pragmatica e realista come me - spiega Vierchowod - conosce molto bene Como e i suoi problemi, oltre ad aver vissuto in altre realtà simili alla nostra città come Verona, che oggi è una città modello".