Liberalizzazioni,chiesta la fiducia

A porre la questione di fiducia nell'aula di Palazzo Madama il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha poi preso la parola per sospendere la seduta e convocare la capigruppo, per decidere i tempi della discussione e del voto sulla fiducia.

Giarda, durante il suo intervento in Aula, ha voluto dichiarare l'impegno a nome del governo per risolvere la questione aperta per l'istituzione di un tribunale delle imprese nella provincia di Bolzano.