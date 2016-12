Monti, se questo esecutivo raggiungerà gli obiettivi, non ci sarà un mio secondo mandato

foto LaPresse Correlati MONTI: FISCO PIU' EQUO 18:43 - "Gli spread nell'area euro non torneranno a impennarsi". Lo ha assicurato Mario Monti, dicendo di aspettarsi un accordo Ue per rafforzare il "firewall" anticrisi a marzo. Per quanto riguarda Atene, ha poi spiegato: "Grazie all'accordo sul secondo pacchetto di aiuti evitato contagio verso Spagna e Italia". Il premier ha poi affermato che "non è probabile un suo secondo mandato, se l'esecutivo riuscirà a raggiungere gli obiettivi che si è posto". - "Gli spread nell'area euro non torneranno a impennarsi". Lo ha assicurato Mario Monti, dicendo di aspettarsi un accordo Ue per rafforzare il "firewall" anticrisi a marzo. Per quanto riguarda Atene, ha poi spiegato: "Grazie all'accordo sul secondo pacchetto di aiuti evitato contagio verso Spagna e Italia". Il premier ha poi affermato che "non è probabile un suo secondo mandato, se l'esecutivo riuscirà a raggiungere gli obiettivi che si è posto".

E sul rapporto a volte difficile con Berlino e la sua intransigenza in ambito economico e finanziario nei confronti della Unione europea, Monti ha aggiunto "La Germania non ha detto di non voler discutere a marzo l'aumento del firewall anticrisi europeo. Preferiscono non discuterlo il 1° marzo. Per fortuna, marzo ha 31 giorni".